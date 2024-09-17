Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi Patlama İddialarını Reddetti

Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nden Açıklama

Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi, bazı doktorlar ve çalışanlarının 'pager' tipi çağrı cihazlarının patlatılmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Hastaneden Yapılan Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemizdeki tüm sağlık personeli, bugün yaşanan yaralanmaların etkileriyle başa çıkmak için tamamen seferber olmuştur. Son saatlerde 160'tan fazla yaralı kabul ettik ve daha fazlasının gelmesi bekleniyor," ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medya İddiaları ve Cevap

Açıklamada, "Bu zor süreçte, bazı sosyal medya platformlarında üniversitenin iletişim sistemleri hakkında yanlış bilgi ve komplo teorileri yayılmaktadır. Üniversitemiz bu trajik olayla ilişkilendirilmekten dolayı büyük bir üzüntü duymaktadır. Bu iddiaları tamamen reddediyoruz," denildi.

Hastane, Nisan 2024'te iletişim sistemlerini güncelleyerek yeni bir çağrı sistemine geçtiklerini ve amacın acil durum iletişimlerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Patlama Olayları

Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucunda biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2.800 kişinin yaralandığını bildirdi.

İlgili gelişmelerle ilgili olarak İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında artan çatışmalar dikkat çekiyor.