Beyrut Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Yolcuları Mağdur Etti

Beyrut Havalimanı'nda Kriz

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, İsrail'in olası hava saldırıları tehdidi nedeniyle uçuş seferlerinin büyük çoğunluğunu iptal etti. Bu durum yaz tatili için Lübnan'a giden yahut buradan dönecek olan birçok yolcuyu mağdur etti.

Yolcuların Endişeleri

Lübnan'a ailesini ziyaret etmek için giden Hollanda vatandaşı Yazan Kenan, "Bugün saat 08.00'de uçağım vardı, ancak ertelendi. Başka bir opsiyonum yok, yarın da uçuşumun iptal edilmesinden korkuyorum." diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Taziyede Bulunan Yolcular

Bir diğer yolcu Halil Bahr, kardeşinin vefatı sebebiyle Fransa'dan Lübnan'a geldiğini belirtip, "Uçağımız 01.30'da kalkacaktı fakat 18.00'e ertelendi ve daha sonra iptal edildi." ifadesini kullandı.

Beyrut'tan Berlin'e Ulaşım Sorunu

Havalimanında bekleyen Musa Ahmed de "Türk Hava Yolları'ndan yeni bir bilet rezerve ettim. Umarım bu seferki uçuşum iptal olmaz." diyerek Berlin'e yönelme çabasını aktardı.

Olayın Arka Planı

Olay, 27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde gerçekleşen ve 12 kişinin ölümüne, 35 kişinin de yaralanmasına neden olan bir roket saldırısıyla ilişkilendirildi. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyinden ateşlendiğini belirtirken, Lübnan Hizbullahı bu suçlamaları reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hizbullah bu saldırının bedelini ödeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi sonucu çok sayıda yolcu mağdur oldu.