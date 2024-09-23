Beyrut Havalimanı'ndaki Uçuş Trafiği Azaldı: 14 Hava Yolu Şirketi Uçuşları Askıya Aldı

Beyrut Havalimanı'nda Uçuş Sayısı Düşüyor

Lübnan'da yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda uçuş trafiğinde önemli bir azalma gözlemleniyor. Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, bu durumu 14 farklı hava yolu şirketinin, ülkedeki uçuşlarını askıya almasına bağladı.

Uçuş Trafikinde Düşüş Oranı

Abboud, havalimanındaki yolcu sayısının %30 ila 40 oranında düştüğünü ifade ederek, ancak bu oranların henüz resmi makamlarca onaylanmadığını belirtti. Hava yolu şirketleri arasında, Lufthansa, Kuveyt Hava Yolu, Suudi Arabistan Hava Yolu, Swissair, ve Air France yer alıyor.

Ek Seferler Düzenleniyor

Uçuşlarını askıya alan şirketlerin farklı sürelerle bu uygulamayı sürdürdüğünü kaydeden Abboud, Middle East Airlines’ın, talepte yaşanan boşluğu gidermek amacıyla ek seferler düzenlediğini aktardı. Ayrıca, uçuşların güvenlik durumu ve askıya alma kararlarına bağlı olarak her gün değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in bugün Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 182'ye çıktığı bildirilirken, yaralı sayısı ise 727'ye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıların ardından ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine büyük bir göç dalgası yaşandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise ülkede eğitimin durdurulduğunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından saldırılardan etkilenen kişilere yönelik olarak okulların açıldığını açıkladı.