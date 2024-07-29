Beyrut Havalimanı'ndaki Uçuşlar Yeniden Başladı

Beyrut Havalimanı'ndaki Uçuşlar Aşamalı Olarak Yeniden Başladı

İsrail’in Lübnan’a yönelik olası saldırı tehditleri nedeniyle durdurulan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı uçuşları, 28 Temmuz Pazar akşamında yaşanan gelişmelerinin ardından kısmen yeniden başlamıştır.

Uçuş Bilgileri ve Gelen Seferler

Havalimanında yapılan güncellemeler sonucu, Dubai, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’dan gelen uçaklar geri dönüş seferleri düzenlemeye başladı. Havalimanı internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren bazı seferler aktif hale getirilmiştir.

İptal Edilen Seferler ve Kaynak Açıklamaları

Bazı uçuşların iptal edildiği bildirilirken, bu durumla ilgili olarak isminin açıklanmamasını isteyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki akşam askıya alınan uçuşların saat 08.00 itibarıyla kısmen yeniden başlamış olduğunu aktarmıştır.

Mecdel Şems Saldırısı ve Sonuçları

Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştır. İsrail ordusu, saldırının Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinden yapıldığını ve sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu belirtmiştir.

Lübnan Hizbullahı’nın Açıklamaları

Lübnan Hizbullahı, bu iddiaları yalanlayarak olayla bağlantılarının bulunmadığını açıklamıştır. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı unutmayacak. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek," şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.