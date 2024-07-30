Beyrut Havalimanı'ndaki Uçuşlarda İptal ve Ertelemeler Devam Ediyor

Beyrut Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Devam Ediyor

İsrail ordu yetkililerinin Lübnan'a yönelik olası askeri harekât tehdidi nedeniyle, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda iptaller ve ertelemeler sürüyor.

Beyrut'un tek havalimanı olan Refik Hariri, son günlerdeki en sakin dönemini yaşıyor. AA muhabirinin elde ettiği verilere göre, dünyanın dört bir yanından kente gerçekleştirilen birçok sefer iptal edildi veya ertelendi.

Özellikle akşam saat 20:00 ile sabah 07:00 arasında uçak seferlerinin çoğunun iptal edildiği bildiriliyor.

MEA'dan Açıklama

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), durumu değerlendirerek, uçuş ertelemeleri ve iptallerinin bazı uçak sigorta firmalarıyla yaşanan teknik sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. İlk olarak 28 Temmuz’da yapılan bir açıklamada, bazı uçuşların 29 Temmuz’a kadar ertelendiği duyurulmuştu.

Mecdel Şems Saldırısı

Öte yandan, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde meydana gelen bir saldırıda, futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba bölgesinden ateşlendiğini öne sürerek Lübnan Hizbullahı’nı suçladı. Ancak, Hizbullah iddiaları yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı unutmayacak; Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği bedeli ödeyecek." dedi.