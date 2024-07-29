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Beyrut Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı

İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 01:14
Beyrut Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı

Beyrut Havalimanı'nda Uçuşlar İptal Edildi

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik potansiyel bir saldırı tehdidi dolayısıyla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuş seferleri askıya alındı. 28 Temmuz akşamından itibaren havalimanı gidiş ve geliş uçuşlarına dair ekranlarda yapılan açıklamalarda, uçuşların 'iptal' ya da 'ertelendi' olarak belirtildiği görülmektedir.

Havalimanı Yönetimi Açıklamada Bulundu

Beyrut Havalimanı'nın resmi internet sayfasında, uluslararası bağlantılara sahip tüm uçuşların iptal edildiği bilgisinin yer aldığı ifade edilirken, durumun sabaha kadar devam edebileceği aktarıldı.

Middle East Airlines'ın Erteleme Kararı

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA), Beyrut'tan yapacağı bazı seferlerin 29 Temmuz sabahına kadar ertelendiğini de duyurdu.

Mecdel Şems Saldırısı ve Son Gelişmeler

İsrail'in işgalinde bulunan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına isabet eden roketler sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

İsrail ordusu, roket atışının Şeba beldesinin kuzeyinden yapıldığını ve bu saldırının sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu kaydetti. Ancak, Hizbullah her türlü bağlantıyı reddederek, olayla ilgilerinin olmadığını belirtti.

Netanyahu'nın Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı unutmayacak. Hizbullah bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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