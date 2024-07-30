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Beyrut Saldırısının Ardından Netanyahu'dan Sıfır Açıklama Politikası

Beyrut'ta meydana gelen saldırı sonrası Netanyahu, bakanlarına yorum yapmamaları talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:20
Beyrut Saldırısının Ardından Netanyahu'dan Sıfır Açıklama Politikası

Beyrut Saldırısı ve Netanyahu'nun Sessizliği

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen şiddetli bir saldırı sonrası, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun toplantı anına ait bir fotoğraf paylaştı. Bu görüntüde, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve diğer yetkililerle bir araya geldiği görülüyor. Toplantı Detayları ve Anti-Terör Stratejisi

Fotoğrafta dikkat çeken bir detay ise Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla gerçekleştirdiği görüşme. Ancak paylaşılan fotoğrafta, herhangi bir açıklama yer almıyor.

Bakanların Yorum Yapmamaları İsteniyor

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, Netanyahu'nun bakanlarına Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamaları talimatı verdiği bildirildi. Bu strateji, saldırının ardından gelen tepkilerin kontrol altında tutulmasını amaçlıyor.

Savunma Bakanı'nın İfadesi

Beyrut'taki saldırının hemen ardından, Savunma Bakanı Yoav Gallant sosyal medya hesabından, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerini kullanarak durumu değerlendiriyor. İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun Hizbullah'ın önemli bir komutanını hedef aldığını duyurdu. Bu durum, her iki taraf arasında gerginliklerin artmasına yol açıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı. Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor. Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

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