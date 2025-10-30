Beyrut'ta 29 Ekim Resepsiyonu — Türkiye'nin 102. Yılı

Beyrut'ta 29 Ekim Resepsiyonu: Türkiye Cumhuriyeti 102. kuruluş yılı kutlandı

Resepsiyon ve katılımcılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona Beyrut'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümeti adına Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi temsilen Milletvekili Kabalan Kabalan, Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bazı bakanlar ve milletvekilleri, yabancı ülkelerin misyon temsilcileri, eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, eski Başkan Saad Hariri'nin temsilcisi Ahmed Hariri ve Tümgeneral Yusuf Haddad da katılanlar arasındaydı.

Tören, marşlar ve Cumhurbaşkanı mesajı

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yurt dışı misyonlarına gönderdiği mesajı katılımcılara okudu.

Büyükelçi Lütem'in değerlendirmeleri

Büyükelçi Murat Lütem etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beyrut'ta, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bayramımızda gördüğünüz gibi coşkulu bir kalabalıkla birlikteyiz. Lübnanlı dostlarımız, buradaki vatandaşlarımız, pek çok (Lübnanlı) Bakan, Başbakan yardımcısı, öğrenciler ve pek çok başka misafirimiz bu akşam bu coşkulu kutlamada bizimle beraber oldular. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesilesiyle yayınlamış oldukları mesajı kendilerine bizzat okuyarak ilettim." dedi.

Lütem, iki ülke ilişkilerine dair, "Lübnan ile Türkiye'nin yakınlığı tabii, tarih içinde 400 yıl beraber yaşamış olmaktan kaynaklanıyor. Onun ötesinde tabii ki Cumhuriyet tarihimizde de Lübnan ile çok yakın ilişkiler içinde olduk. Bunlar bu bölgeyi beraber paylaşıyor olmaktan kaynaklanıyor. Bunlar kardeş olmaktan, aynı tasalara sahip olmaktan ve aslında bu bölgede barış ve huzur görme yönündeki ortak arzumuzdan da kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Lübnan arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere dikkati çeken Lütem, iki ülkenin zor zamanlarda birbirine destek olduğunu belirtti ve "Bugün, aynı zamanda Lübnan-Türkiye ilişkilerinin de gelecekte aynı coşkuyla, aynı dayanışmayla sürmesinin temennisini de dile getirebildiğimiz bir vesile oldu." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Lübnan halkına teşekkür eden Lütem, "Kendimizi Lübnan'da evimizde hissediyoruz. Bu çok özel bir duygu. Bunu Lübnan makamları ve halkı sağlıyor. Dolayısıyla o açıdan kendilerine minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Beyrut'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.