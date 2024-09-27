Beyrut'ta Ciddi Patlamalar: İsrail Hedef Aldı

Beyrut'ta Patlama Sesleri ve Hava Saldırıları

Lübnan’ın başkenti Beyrutta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sonrası çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Patlama Detayları

Beyrut'un güney bölgesinde, yaklaşık 10 patlama sesi sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Lübnan Resmi Ajansı NNA'dan alınan bilgilere göre, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının canlı hedef olarak Hizbullah ana karargahını seçtiğini ifade etti. Hagari, Hizbullah’ın bu karargahı sivil yapıların altında gizlediğini öne sürdü.

Beyrut'ta Hayat Kaybı ve Yerinden Olma Olayları

Son günlerde şiddetlenen saldırılar sonucunda, Lübnan'da 773 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, ülke içinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah ise, İsrail ordusunun bombardımanlarına füzelere karşılık veriyor.

Göç Dalgaları ve Son Durum

Beyrut'tan güney kesimlere göç dalgası devam ederken, Suriye'ye olan hareketliliğin de arttığı belirtiliyor. Saldırıların ardından dört bina yıkıldı ve bölgede yoğun bir ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.