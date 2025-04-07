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Beyrut'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Beyrut'ta yüzlerce kişi, Gazze'ye desteğini göstermek için bir araya geldi. Protestolar sürerken, İsrail'in saldırıları yeniden gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:01
Beyrut'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Beyrut'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen dayanışma gösterisinde yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, Beyrut'un batısındaki Ayn el-Mıreyse bölgesinde bir araya gelerek, Gazze'deki Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım savaşını protesto etti.

Arap Ülkelerine Eleştiriler

Etkinlikte Lübnan ve Filistin bayrakları dalgalanırken, çeşitli sloganlar ve mesajlar içeren afişler taşındı. Göstericiler, Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in soykırımına karşı yeterli tepkileri göstermediğini savunarak, Müslüman ülkelerden Gazze'deki masum sivillere yardım etmek için harekete geçmelerini istedi.

Boykot Çağrıları

Gazze'deki masum kadın ve çocuklara destek amacıyla boykot kampanyalarının devam etmesi çağrısında bulunan göstericiler, İsrail ve destekçilerinin ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Yeniden Başlattığı Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3,434 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda, yaşamını yitiren Filistinli sayısının 50,752'ye, yaralı sayısının ise 115,475'e ulaştığı bildirildi.

Hamas ve İsrail Arasındaki Gerginlik

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını iddia ederek, Gazze Şeridi'nde yeniden bir soykırım başlattığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleşiyor.

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