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Beyrut’ta Hizbullah Bölgesinde Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 21:06
Beyrut’ta Hizbullah Bölgesinde Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Beyrut’ta Patlama Şoku!

Lübnan’ın başkenti Beyrut, Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama ile sarsıldı. Olay yerinde bulunan muhabirlerin aktardığı bilgiye göre, bu korkunç saldırı, bölgedeki işlek caddelerde bulunan birçok binayı hedef aldı.

Detaylar Ortaya Çıktı

Patlama sonrası büyük dumanların yükselmesiyle birlikte, olay bölgesinde büyük bir panik yaşandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, patlamanın İsrail’in düzenlediği bir saldırı sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Haberde, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı ifade edildi.

Ölü ve Yaralı Bilgileri

Yapılan açıklamalarda, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Ölen kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füze ile gerçekleştirildiği vurgulandı ve er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu, iki katının tamamen yıkıldığı bilgisi verildi.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Beyrut’taki saldırının kendilerine ait olduğunu doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının, Mecdel Şems’de 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanını hedef aldığını belirtti. Ancak hedef alınan komandana dair isminin ve saldırının detaylarının gizli tutulduğu bildirildi.

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