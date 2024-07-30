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Beyrut'ta Hizbullah Kalesinde Şiddetli Patlama

Lübnan'ın Beyrut kentinde gerçekleşen patlama, Hizbullah'ın etkin olduğu bölgeyi hedef aldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:30
Beyrut'ta Hizbullah Kalesinde Şiddetli Patlama

Beyrut'ta Şiddetli Patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde meydana gelen şiddetli bir patlama panik yarattı.

Saldırının Detayları

Olayla ilgili bilgiler, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından aktarılmaya devam ediyor. Patlama, Dahiye'deki işlek caddelerin üzerindeki birden fazla bina hedef alınarak gerçekleştirildi.

Bu saldırının ardından büyük duman bulutları yükseldi. Olay anında bölgedeki halk arasında panik yaşandı.

Resmi Açıklamalar

Lübnan resmi haber ajansı NNA, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen bir İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığını bildirdi. Bu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füze ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Özellikle, Beyrut'ta yer alan er-Rabih isimli binanın vurulduğu ve iki katının yıkıldığı ifade edildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Beyrut'taki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir Hizbullah komutanının da hedef alındığı belirtildi. Ancak hedef alınan Hizbullah komutanının ismi ve saldırının detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.

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