Beyrut’ta İnsani Drama: Hava Saldırısında Can Kaybı 31’e Yükseldi

Beyrut’ta Zor Günler

Lübnan’ın başkenti Beyrut, kısa süre önce İsrail tarafından yapılan bir hava saldırısıyla sarsıldı. Bu saldırıda ölenlerin sayısı, 3’ü çocuk ve 7’si kadın olmak üzere toplam 31’e ulaştı. Olayın ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının sonuçlarına dair resmi açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Ebyad'dan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, “İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 31’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 68.” ifadelerini kullandı. Ebyad ayrıca, kimliği belirlenemeyen ölülerin bulunduğunu ve yaralılar için 2000’den fazla cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan’dan Savaş Suçu İddiası

Sağlık Bakanı Ebyad, yapılan saldırıları savaş suçu olarak nitelendirdi ve “İsrail'in güney banliyölerine düzenlediği saldırı, tanımlanmış bir savaş suçudur.” dedi. Bakan, saldırılar sonucunda çaresiz durumdaki insanlara yönelik ortaya çıkan tehlikenin altını çizdi.

Ayrıca, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılmasıyla birlikte, dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 70'e çıktığı bildirildi. Beyrut, bu acı veren olaylar sonucunda ağır bir insani krizle karşı karşıya kalıyor.