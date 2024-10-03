Beyrut'ta İsrail'in Hava Saldırısı: 6 Ölü, 7 Yaralı

Beyrut'ta Gerçekleşen Hava Saldırısı Üzerine Son Gelişmeler

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir hava saldırısı düzenleyerek 6 kişinin ölmesine ve 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırı, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtindeki bir eve hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan olaya ilişkin yaptığı son açıklamada, söz konusu saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu bilgi, daha önceki bir açıklamada belirtilen 5 ölü ve 8 yaralı sayısından güncellenmiş oldu.

Saldırının Ayrıntıları

Beyrut'ta, Dahiye bölgesi başta olmak üzere toplamda 17 adet hava saldırısı gerçekleştirilmiştir. AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre, Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldığı bildirilmektedir. Saldırının ardından bölgede yoğun dumanlar yükselirken, birçok bina ve park halindeki araçlar ciddi şekilde hasar gördü.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı. Bu tür açıklamalar, bölgedeki gerilimi artıran faktörler arasında yer alıyor.