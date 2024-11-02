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Beyrut'ta İsrail Ordusundan Saldırı: 1 Ölü, 15 Yaralı

İsrail ordusunun Beyrut'taki saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:00
Beyrut'ta İsrail Ordusundan Saldırı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Beyrut Dahiye Bölgesinde Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine ait bir apartmana hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı.

Açıklama ve Detaylar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının Beyrut'un güneyinde, "Seman Galerisi" ile kesişim noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonrası çevrede büyük hasar meydana geldi. Sonuç ve Etkiler

Yaşanan bu olay, bölgedeki tansiyonu artırırken, sivil kayıplar ve hasar durumu endişe verici sonuçlar doğurmakta.

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