Beyrut'ta İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in beklenen ateşkes öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgeleri ile Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı ifade edildi.

Beyrut'un merkezine düzenlenen bu saldırılarla ilgili olarak ölen ve yaralananların durumuna dair daha fazla açıklamanın ise henüz yapılmadığı aktarıldı.

Öte yandan, Beyrut'un El-Basta bölgesinde yer alan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştır.

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