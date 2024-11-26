DOLAR
34,64 -0,23%
EURO
36,32 -0,02%
ALTIN
2.919,94 -0,05%
BITCOIN
3.198.710,95 2,47%

Beyrut'ta İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 10'a ulaştı, yaralı sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:24
Beyrut'ta İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in beklenen ateşkes öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgeleri ile Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı ifade edildi.

Beyrut'un merkezine düzenlenen bu saldırılarla ilgili olarak ölen ve yaralananların durumuna dair daha fazla açıklamanın ise henüz yapılmadığı aktarıldı.

Öte yandan, Beyrut'un El-Basta bölgesinde yer alan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Açığa Alındı
2
Bakan Yusuf Tekin, Erzurum’da Öğretmenler Günü Konserine Katıldı
3
İsrail'in Suriye'nin Humus İlinde Hava Saldırısı İddiası
4
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı Ziyaret Etti
5
Mersin Açıklarındaki Yan Yatan Kuru Yük Gemisi İçin Acil Tahliye Başlatıldı
6
Beyrut'ta İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor