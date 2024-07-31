Beyrut'ta İsrail Saldırısı: Ölü Sayısı Artıyor

İsrail Ordusunun Beyrut'a Yönelik Saldırısı Sonrası Gelişmeler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesiminde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Beyrut Güney Bölgesi'nde meydana gelen saldırıda, hayatını kaybedenlerin biri kadın ve ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi olduğu ifade edildi.

Yaralıların Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 74 olarak güncellendiği belirtildi. Bu saldırı, özellikle bölgede önemli bir etki yarattı ve panik yarattı.

Saldırının Hedefi ve Olayın Ardındaki İddialar

Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, saldırının Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesini hedef aldığı belirtildi. İsrail basını ise, akşam saatlerinde yaşanan bu olayda Hizbullah'ın 2 numaralı isimlerinden biri olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını öne sürdü.