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Beyrut'ta Noel ve Yeni Yıl Heyecanı: Bombardıman Seslerinden Uzakta Kutlamalar Başladı

Beyrut'ta ateşkes sonrası, Noel ve yeni yıl kutlamaları huzur içinde karşılanıyor. Şehirdeki hazırlıklar, halkı heyecanlandırıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:59
Beyrut'ta Noel ve Yeni Yıl Heyecanı: Bombardıman Seslerinden Uzakta Kutlamalar Başladı

Beyrut'ta Noel ve Yeni Yıl Heyecanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail saldırılarının durmasıyla, Hristiyanlar dini bayramları Noel'i, genel olarak halk ise yeni yılı kutlamanın heyecanını yaşıyor.

Işıklı Süslemelerle Dolu Beyrut

Beyrut'un merkezi dahil çeşitli yerlerinde kurulan ışıklı çam ağaçları ve süslemeler, pek çok kişinin fotoğraf çektirme noktası haline geldi. Şehir merkezinde yer alan "Ülke Pazarı" adlı minik halk pazarı, hem hediye almak hem de çeşitli lezzetleri tatmak için bölge halkının uğrak yeri konumunda.

Güvenli Bir Ortamda Kutlama

Geçtiğimiz aylarda Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştiren İsrail, zaman zaman başkentin diğer noktalarını da hedef almıştı. Ancak, 27 Kasım'da yapılan ateşkesin ardından, Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı Noel bayramı ve yeni yıl, artık *bombardıman sesleri olmadan* karşılanacak.

Çeşitli Hristiyan Topluluklar

Lübnan'da Maruni, Katolik ve Ortodoks gibi çeşitli kollara ve mezheplere mensup ciddi bir sayıda Hristiyan toplumu bulunmaktadır. Hristiyan nüfusunun bölgedeki toplam nüfusun yüzde 33'ten fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Noel, Hristiyanlığın en eski bayramlarından biri olarak, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

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