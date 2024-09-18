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Beyrut’ta Patlama: Cenaze Töreninin Yakınlarında Yeni Gelişmeler

Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin cenaze töreni sırasında patlama sesi duyuldu, ağır yaralılar var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:48
Beyrut’ta Patlama: Cenaze Töreninin Yakınlarında Yeni Gelişmeler

Beyrut'ta Cenaze Töreni Sırasında Patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney bölgesindeki Dahiye Mahallesi'nde, önceki gün bir çağrı cihazının patlaması sonucu hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin cenaze töreni sırasında patlama sesi duyuldu.

Patlama ile İlgili Detaylar

Olay yerindeki muhabirlerin aktardıklarına göre, patlama sesi, dünkü patlamada yer alan cihazlarla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra, bazı tanıklar da farklı cihazlardan kaynaklı patlamalar olabileceğini belirtti. Resmi Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar patlama ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'da benzer çağrı cihazlarında yeni patlamaların yaşandığını öne sürdü. Yerel kaynaklar da olayın ardından telsizlerin patladığına dikkat çekti.

Çağrı Cihazı Patlamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah üyesi kişilerin kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu toplamda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 300'ünün durumu ciddiyetini koruyor. İsrail’in Sorumluluğu

Lübnanlı yetkililer, olayın sorumlusunun İsrail olduğunu iddia ederken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında devam eden çatışmaların son günlerde tırmandığı gözlemleniyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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