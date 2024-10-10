Beyrut'ta Patlama: İsrail Hava Saldırısının Sonuçları

Beyrut'un Merkezinde İki Patlama Meydana Geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut, son günlerde yoğun İsrail saldırılarıyla boğuşurken, şehir merkezinde iki adet patlama gerçekleşti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, patlamalardan sonra bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekti.

Acil Durum Ekibi Harekete Geçti

Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırının hedefinde yer alan bir bina tamamen yıkılırken, çevrede de birçok ev ve araçta hasar meydana geldi.

Hedefte Kim Vardı?

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, saldırıda bir hedefin Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa olduğunu iddia etti. Safa’nın, İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı Bilgileri

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile çatışmalarını devam ettiriyor. Yapılan operasyonlarda, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Bekaa ile Baalbek çevresine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süre zarfında 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti; bu sayının 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın.

Hizbullah'ın Karşılık Vermesi

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına roket ve füzelerle karşılık verme stratejisi izlemektedir. Bu saldırılarda, çoğunlukla İsrail ordusuna ait üsler hedef alınıyor. Ancak, İsrail kaynakları büyük hasar bildiriminde bulunmamıştır.