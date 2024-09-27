Beyrut'ta Patlama Sessizliği Bozuldu: İsrail Hava Saldırısı Gerçekleşti

Beyrut'ta Şok Edici Patlamalar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bu olay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen sonrasında gerçekleşti.

Detaylar ve Hedefler

Beyrut'un güney bölgesindeki Dahiye semtinde yaklaşık 10 patlama sesi duyulurken, ardından dumanların yükseldiği gözlemlendi. Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne yönelik hava saldırılarının gerçekleştiğini bildirdi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Hizbullah'ın ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın karargahının sivil yapıların altında gizli olduğunu öne sürdü ancak saldırının detayları hakkında bilgi vermedi.

Bombardıman ve Sonuçları

İsrail basını, Beyrut'taki bombardımanın Nasrallah'ı hedef almış olabileceğini ileri sürdü. Yediot Ahranot gazetesi, Netanyahu’nun BM’de düzenlediği basın toplantısında, askeri danışmanından gelen bir bilgi üzerine toplantıyı aceleyle terk ettiğini aktardı. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, savaş uçaklarının Nasrallah’ın nerede olduğunu araştırdığını ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullandığını bildirdi.

Ölümler ve Yerinden Olmalar

Beyrut'taki saldırıların ardından Hizbullah’a yakın el-Menar televizyonu, saldırının dört binanın yıkılmasına yol açtığını duyurdu. 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda 773 kişinin hayatını kaybettiği, yerinden edilenlerin sayısının ise 150 bine yaklaştığı ifade edildi.

Göç ve Kaçışlar

Beyrut’tan güney kesimlerle birlikte kuzeye doğru bir göç dalgası sürerken, bazı kişilerin de Suriye’ye kaçtığı bildiriliyor. Hizbullah, İsrail'in bombardımanlarına füzeli saldırılarla yanıt vermekte ve çoğunlukla ordu üslerini hedef alıyor. Ancak bu saldırılarda büyük hasar meydana geldiği rapor edilmemiştir.