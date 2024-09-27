DOLAR
34,17 -0,08%
EURO
38,15 0,4%
ALTIN
2.913,72 0,66%
BITCOIN
2.259.312,61 -2,16%

Beyrut'ta Patlama Sessizliği Bozuldu: İsrail Hava Saldırısı Gerçekleşti

Lübnan'ın Beyrut kentinde peş peşe patlamalar yaşandı. İsrail ordusu, Hizbullah karargahını hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:12
Beyrut'ta Patlama Sessizliği Bozuldu: İsrail Hava Saldırısı Gerçekleşti

Beyrut'ta Şok Edici Patlamalar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bu olay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen sonrasında gerçekleşti.

Detaylar ve Hedefler

Beyrut'un güney bölgesindeki Dahiye semtinde yaklaşık 10 patlama sesi duyulurken, ardından dumanların yükseldiği gözlemlendi. Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne yönelik hava saldırılarının gerçekleştiğini bildirdi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Hizbullah'ın ana karargahını hedef aldıklarını belirtti. Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın karargahının sivil yapıların altında gizli olduğunu öne sürdü ancak saldırının detayları hakkında bilgi vermedi.

Bombardıman ve Sonuçları

İsrail basını, Beyrut'taki bombardımanın Nasrallah'ı hedef almış olabileceğini ileri sürdü. Yediot Ahranot gazetesi, Netanyahu’nun BM’de düzenlediği basın toplantısında, askeri danışmanından gelen bir bilgi üzerine toplantıyı aceleyle terk ettiğini aktardı. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, savaş uçaklarının Nasrallah’ın nerede olduğunu araştırdığını ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullandığını bildirdi.

Ölümler ve Yerinden Olmalar

Beyrut'taki saldırıların ardından Hizbullah’a yakın el-Menar televizyonu, saldırının dört binanın yıkılmasına yol açtığını duyurdu. 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda 773 kişinin hayatını kaybettiği, yerinden edilenlerin sayısının ise 150 bine yaklaştığı ifade edildi.

Göç ve Kaçışlar

Beyrut’tan güney kesimlerle birlikte kuzeye doğru bir göç dalgası sürerken, bazı kişilerin de Suriye’ye kaçtığı bildiriliyor. Hizbullah, İsrail'in bombardımanlarına füzeli saldırılarla yanıt vermekte ve çoğunlukla ordu üslerini hedef alıyor. Ancak bu saldırılarda büyük hasar meydana geldiği rapor edilmemiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Savunma Bakanı'ndan Lübnan İçin Tampon Bölge Teklifi
2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuşma Yaptı
3
Bangladeş Hükümeti: Filistinlilere Yönelik Suçların Sorumluları Hesap Vermeli
4
Narin Güran Cinayetinde Son Dakika Gelişmesi! Kamera Kayıtlarında Gizemli İki Kişi Daha Tespit Edildi
5
İstanbullular, Pazartesi gününe dikkat! Kritik uyarı az önce geldi
6
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı
7
Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor