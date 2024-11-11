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Beyrut'ta Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Beyrut'ta etkili olan sağanak yağış, havalimanı yolundaki tüneli bastı ve ulaşımı aksattı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 01:16
Beyrut'ta Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Beyrut’ta Sel Suları Ulaşımı Aksattı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta etkili olan sağanak yağış, bazı yolların sular altında kalmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, Refik Hariri Havalimanı’na giden ana yoldaki tünelin sel sularıyla dolmasına yol açtı.

Trafikte Aksamalar ve Kurtarma Çalışmaları

Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, trafikte ciddi aksamalara sebep oldu. Acil durum ekipleri, sel nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlattı.

Evler Zarar Gördü

Beyrut'un kuzeyindeki Sin el-Fil bölgesinde de, sel sularının bastığı bazı evlerde hasar oluştu. Ekipler, zarar gören bölgelerde inceleme ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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