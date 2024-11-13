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Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Dahiye Bölgesi Hedef Alındı

Lübnan'ın Beyrut kentinde Dahiye bölgesinde meydana gelen patlama, İsrail'in tehditleriyle birleşti. Bölgede endişe verici durumlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:45
Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Dahiye Bölgesi Hedef Alındı

Beyrut'un Güneyinde Şiddetli Patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Bu olayın, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı tahliye uyarısı sonrasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Adraee, paylaşımında Hureyk bölgesinde belirli bir noktayı işaret ederek tahliye çağrısında bulunmuştu.

Patlamanın ardından Adraee, yine bir paylaşım yaparak Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde başka bir noktayı işaretleyerek ikinci bir tahliye uyarısında bulundu.

Salı günü öğle saatlerinde, İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine en az 12 hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırıların ardından bölgede güvenlik endişeleri artmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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