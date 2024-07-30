Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Dahiye Bölgesinde Gergin Anlar

Beyrut’ta Şiddetli Patlama Gerçekleşti

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Dahiye bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, bu önemli bölgedeki işlek caddelerde çok sayıda binaya hasar veren bir saldırı gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları

Patlama sonucunda bölgede yüksek dumanlar çıkarken, çevredeki insanlar arasında büyük bir panik yaşandı. Saldırının hedefi olan Dahiye, Hizbullah’ın güçlü olduğu bir bölge olarak biliniyor.

Güvenlik Önlemleri

Olay yeri güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.