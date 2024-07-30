Beyrut’ta Şiddetli Patlama: Hizbullah Hedef Alındı

Beyrut’ta Şiddetli Patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Dahiye bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, şehirdeki yoğun caddeler üzerindeki birden fazla yapıya yönelik bir saldırı olarak kaydedildi.

Patlama Sonrası Durum

Patlama anında meydana gelen devasa duman bulutları, çevrede büyük bir panik yarattı. Yerel muhabirler, olayın ardından bölgedeki atmosferin oldukça gergin olduğunu bildirdi.

İsrail Ordusundan Açıklama

Patlamanın ardından İsrail ordusu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Beyrut’taki saldırının arkasında olduklarını doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen Hizbullah komutanının hedef alındığı ifade edildi.

Hedef Alınan Hizbullah Komutanı

Yetkililer, hedef alınan Hizbullah komutanının ismini açıklamazken, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylar vermedi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.