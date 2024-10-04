DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: Hedef Gözaltındaki Hizbullah Lideri Mi?

Beyrut'ta ardı ardına patlamalar gerçekleşti, hedefin Hizbullah lideri olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 02:05
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 02:05
Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: Hedef Gözaltındaki Hizbullah Lideri Mi?

Beyrut'ta Büyük Patlamalar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesiminde ardı ardına meydana gelen büyük patlamalar, bölgedeki tansiyonu artırdı. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı öne sürülüyor.

İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in, 23 Eylül'den bu yana Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını artırdığı bildiriliyor. Son yaşanan patlamanın, bu saldırılar arasında en şiddetlisi olduğu ifade ediliyor.

Hedefin Kimliği

ABD merkezli Axios haber platformuna göre, üç İsrailli yetkili saldırının muhtemel hedefinin, daha önce öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etti. Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçları henüz netlik kazanmadı.

İzlenen Gelişmeler

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in son saldırısının, Nasrallah'ın öldüğü iddia edilen saldırıdan daha büyük çapta olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Başkan Biden, Helene Kasırgası'nın Vurduğu Florida ve Georgia'yı Ziyaret Etti
7
Filipinler ve Japonya Ortak Afet Müdahale Tatbikatı Düzenliyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak