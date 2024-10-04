Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: Hedef Gözaltındaki Hizbullah Lideri Mi?

Beyrut'ta Büyük Patlamalar
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesiminde ardı ardına meydana gelen büyük patlamalar, bölgedeki tansiyonu artırdı. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı öne sürülüyor.
İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor
İsrail'in, 23 Eylül'den bu yana Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını artırdığı bildiriliyor. Son yaşanan patlamanın, bu saldırılar arasında en şiddetlisi olduğu ifade ediliyor.
Hedefin Kimliği
ABD merkezli Axios haber platformuna göre, üç İsrailli yetkili saldırının muhtemel hedefinin, daha önce öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etti. Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçları henüz netlik kazanmadı.
İzlenen Gelişmeler
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in son saldırısının, Nasrallah'ın öldüğü iddia edilen saldırıdan daha büyük çapta olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.