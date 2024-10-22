Beyrut'taki Es-Sahil Hastanesi Yöneticileri, İsrail'in Eylemlerini Terör Olarak Değerlendirdi

Beyrut'taki Es-Sahil Hastanesi Yöneticilerinin Açıklamaları

Tel Aviv'in tehditleri altında kalan Beyrut'taki Es-Sahil Hastanesi'nin yöneticileri, İsrail'in eylemlerini "terör" olarak değerlendirdi.

Meryem Hassan: "Bu bir terördü"

Hastane yöneticilerinden Meryem Hassan, dünkü olayın bir terör eylemi olduğunu belirterek, "İsrail'in her şeyi bombalayacağına inanıyoruz; bu yüzden hastaları ve hastane çalışanlarını hızlı bir şekilde tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

Hassan, "Berbat bir geceydi, aynı şekilde bir yıldır yaşadığımız gibi" diyerek, hastaları başka bir hastaneye taşıdıklarını ve oraya gönderememeleri durumunda onlarla birlikte kalacaklarını belirtti.

Hastane Yönetimi: Eğitim ve Tedavi Amacımız

Meryem Hassan, Es-Sahil Hastanesi'nin 1985'ten beri bu bölgede üniversite hastanesi olarak hizmet verdiğinin altını çizdi. "Bizim tek amacımız hastaları tedavi etmek ve tıp öğrencilerini farklı uzmanlık alanlarında eğitmektir" dedi.

Hassan, İsrail’in iddialarının hastaneleriyle bir ilişkisi olmadığını kaydederek, "Siz bizim şahidimizsiniz, istediğiniz yere gidip gözlerinizle görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumun Dikkatine

Uluslararası toplumdan daha fazla dikkat isteyen Hassan, "Bir yıldır neler yaşandığını görmüyorlar. Bu bir katliamdır ve insanların tasfiyesi anlamına geliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail'in Tehdidi ve Hastane Doktorlarının Yanıtı

Es-Sahil Hastanesi doktorlarından Saad Ebu Hammin, hastanenin sadece tedavi hizmeti sunduğunu kaydederek, "İsrail'in hastanelere saldırma tehdidi suç teşkil etmektedir" dedi. Ayrıca, "Lübnan'da hastanelere saldırmamalarını umuyoruz" diye ekledi.

İsrail'in hastaneye yönelik yaptığı tehdide yanıt olarak, ordu sözcüsü Avichay Adraee, hastaneyi hedef almayacaklarını belirtmişti.