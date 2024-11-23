Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Beyrut'ta İsrail'in Hava Saldırısı Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun dün Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısının ardından ölü sayısı 20'ye çıkarken, yaralıların sayısı da 66'yı buldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından detaylı bir açıklama yaptı.

Açıklamadan Detaylar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un merkezindeki bir bina üzerinde gerçekleştirdiği saldırıda can kaybının arttığı belirtildi. Ölenlerin yanı sıra yaralı sayısının da önemli bir yükseliş gösterdiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Beyrut'un El-Basta bölgesinde, el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir binaya 5 füze ile saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda bina tamamen yerle bir olurken, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hedef Alınan İsim ve Ortada Kalan Sorular

Bölgedeki olayları izleyen İsrail devlet televizyonu KAN, saldırının Hizbullah’ın “operasyon dairesi başkanı” olduğu iddia edilen Muhammed Haydar hedef alınarak yapıldığını bildirdi. Haydar’ın ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğuna dikkat çekildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığını ve sivil kayıpların önlenemediğini gösterirken, uluslararası camiada büyük yankı uyandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.