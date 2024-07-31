Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Beyrut'a Yönelik Saldırı Sonrası Sıcak Gelişmeler

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3 kadın ve 2 çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralı Sayısı ve Hava Saldırısının Ayrıntıları

Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralanan kişi sayısının 80 olduğunu da duyurdu. Aynı zamanda, İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef aldığını belirtti.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Tartışmalar

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, bu operasyonun savaş uçakları aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Fuad Şükür'ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın "sağ kolu" olduğu iddiasında bulundu. Ancak Hizbullah, yaptığı açıklamada, saldırının hedefinde Şükür'ün bulunduğunu ve enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi, bu nedenle ölümünü henüz doğrulamadı.