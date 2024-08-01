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Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 80.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:44
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Beyrut'a Yönelik Hava Saldırısında Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimine gerçekleştirdiği hava saldırısında, can kaybı sayısı 7'ye yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yapılan incelemeler sonucunda bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesinde meydana gelen hava saldırısında, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün (63) de aralarında bulunduğu 3 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, saldırıda yaralananların sayısının 80 olduğu belirtildi.

Fuad Şükür ve Suikast

İsrail ordusu; yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında Fuad Şükür'ü hedef aldığını duyurdu. Hizbullah Hareketi, bu açıklamanın ardından, Şükür'ün ölümünü resmi olarak doğruladı. İsrail basınında, Şükür'ün gibi önemli bir figürün, Lübnan'daki hassas füze projelerinin yönetiminde olduğu da öne sürüldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Fuad Şükür'ün cenazesinde bir konuşma yapması bekleniyor. 1983'teki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasıyla bağlantılı olarak Washington, Şükür için ödül ilan eden isimler arasında yer alıyordu.

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