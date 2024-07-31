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Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısında ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 80'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:22
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Beyrut'a Yapılan Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 80'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden Açıklama

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırısının bilançosu güncellendi.

Açıklamada, saldırının sonucunda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı ve yaralıların arasında ağır yaralananların da bulunduğu belirtildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, dün Beyrut’a gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü hedef aldığını duyurdu. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği ve öldürülen komutanın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğu iddia edildi.

Ancak Hizbullah, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada bulunduğunu ve enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştır.

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