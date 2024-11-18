Beyrut'taki İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Beyrut'ta İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine düzenlenen saldırılarda yaralananların sayısı ise 45 olarak kaydedildi.

Ras en-Neba ve Mar İlyas'a Hedefli Saldırılar

Dün gündüz saatlerinde Beyrut'un Ras en-Neba bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 1'i kadın toplam 7 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Aynı gün akşam saatlerinde ise Mar İlyas bölgesinde düzenlenen saldırıda 1'i kadın 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Hedef Alınan Binalar ve Sonuçları

Önceki raporlara göre, Ras en-Neba'daki saldırıda toplam 4 kişi, Mar İlyas'taki saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ras en-Neba'da 14 ve Mar İlyas'ta 22 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezinde öğle saatlerinde Ras en-Neba’da bir binayı hedef almış ve buranın Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin bulunduğu açıkladı. Lübnan haber ajansı NNA, saldırının hedefinin Arap Baas Sosyalist Partisi genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu, binanın tamamen yıkıldığını bildirdi.

Akşam saatlerinde ise Mar İlyas bölgesindeki bir elektronik ürünler satan mağazaya düzenlenen saldırıda, bölgeden uzun süre alevler yükseldiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.