Beyrut'taki Saldırıda Can Kaybı 3'e Yükseldi

Beyrut'taki Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bu ölümler arasında bir kadın ve iki çocuk bulunuyor.

Yaralı Sayısı 69

Resmi açıklamaya göre, saldırıda yaralananların sayısı ise 69 olarak belirlendi. Olayın ardından hastanelere başvuranların sayısı artarken, sağlık ekipleri bölgedeki acil müdahaleleri hızlandırdı.

İddialara Göre Hedef Hizbullah

Saldırı, Beyrut'un güney bölgesindeki işlek caddeler üzerindeki birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırının, Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesini hedef aldığı belirtildi.

Fuad Şükür'ün Hedef Alındığı İddiası

İsrail basını, Beyrut'taki saldırının, Hizbullah'ın ikinci lideri olduğu öne sürülen Fuad Şükür'ü hedef aldığını iddia etti. Saldırının detayları ile ilgili incelemeler sürüyor.