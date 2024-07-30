Beyrut'taki Saldırıda Hizbullah'ın 2 Numara Hedef Alındı

Beyrut'taki Saldırı ve İddialar

İsrail medyası, Beyrut'ta gerçekleştirilen akşam saatlerindeki bir saldırıda, Hizbullah'ın 2 numaralı yöneticisi olarak nitelendirilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını öne sürdü.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli bir komutanına yönelik bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ancak, bu operasyonda hedef alınan komutanın kimliği ve konumuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Fuad Şükür'ün Rolü ve Önemi

İsrail basını, söz konusu saldırının hedefinin Fuad Şükür olduğunu ve onun, Hizbullah'ın hassas füze projesinin yönetimini birkaç yıl önce üstlendiğini iddia etti. Ancak, Şükür'ün saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığına dair belirsizlik devam ediyor.

Hizbullah'tan Gelen Sessizlik

Hizbullah cephesinden henüz saldırıya yahut İsrail basınındaki iddialara dair bir açıklama yapılmadı. Unutulmamalıdır ki, Fuad Şükür, 1983 yılında Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasına yönelik bombalı saldırıda rolü olduğu iddiasıyla Washington tarafından aranan isimler arasında yer alıyor.