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Beyrut'taki Saldırılarda Hizbullah Lideri ve İranlı General Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırılarda Hizbullah lideri ve İranlı general hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:31
Beyrut'taki Saldırılarda Hizbullah Lideri ve İranlı General Hayatını Kaybetti

Beyrut'taki İsrail Saldırıları

İsrail, dün gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen isimlerinden biri olan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'ndan Açıklama

İran haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Nilfuruşan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Bu görevine, önceki Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin, bu yılın Nisan ayında İzrail'in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği bir saldırıda öldürülmesinden sonra atanmıştı.

Askeri Rolü ve Stratejik Önemi

Uzun yıllardır Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü bünyesinde hizmet eden Nilfuruşan, İran'ın Lübnan ve Filistin'de desteklediği gruplarla olan ilişkileri nedeniyle stratejik bir figür olarak ön plana çıkmıştı. Bu nedenle, onun kaybı, İran için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Bu olay, Ortadoğu'da devam eden gerilimler ve çatışmaların bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

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