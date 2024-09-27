Beyrut'taki Saldırının Ardından Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırıları

Beyrut Saldırısının Ardından Roket Salvosu

Hizbullah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapılan Şiddetli hava saldırılarının ardından, İsrail'in kuzeyine bu kez roket saldırıları gerçekleştirdi.

Roketler Hedefte

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve sahil kenarındaki Nahariya bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu, son bir saatte kuzey bölgelerine toplam 65 roket atıldığını açıkladı. Özelikle Safed kentine yaklaşık 30 roket düşerken, hava savunma sistemlerinin bazı saldırıları durdurduğu, ancak iki roketin isabet ettiği ve hasara yol açtığı belirtildi.

Acil Durum ve Yaralanmalar

Kuzeydeki Aşağı Celil ve sahildeki Batı Celil bölgelerine toplam 35 roket yöneltildiği, bunlardan bazılarının önlendiği ifade edildi. Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, saldırılar sonucu bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyada, bir roketin isabet ettiği anlara ilişkin çeşitli güvenlik kamera görüntüleri paylaşıldı; bu görüntülerde bir evde ve açık alanda yangınlar çıktığı görüldü.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, gerçekleştirdiği roket saldırılarının temel gerekçesinin, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma sağlamak ve Lübnan toprakları ile halkını korumak olduğunu ifade etti. Ancak, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği son hava saldırısına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusunun Beyrut’a düzenlediği saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı bilgisi elde edildi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada; "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor," şeklinde ifadelerde bulundu.