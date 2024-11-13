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Beyrut'taki Spor Tesisi İsrail Saldırıları Nedeniyle Barınma Merkezi Oluyor

Beyrut'taki en büyük spor tesisi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler için barınma merkezi olarak kullanılacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:51
Beyrut'taki Spor Tesisi İsrail Saldırıları Nedeniyle Barınma Merkezi Oluyor

İsrail Saldırıları Sonrası Beyrut'ta Acil Barınma İhtiyacı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki en büyük spor tesisi, Camille Chamoun Sports City Stadium, İsrail saldırılarıyla yerinden edilen aileler için barınma merkezine dönüştürülüyor. Yerel yetkililer, bu adımın acil ihtiyaçlara cevap verme amacı taşıdığını belirtiyor.

Barınma Merkezinin İnşaat Çalışmaları Başladı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, spor tesisinin barınma merkezi haline getirilmesi için inşaat ve donatım çalışmaları hızla sürdürülüyor. Onlarca işçi, burada oda inşası ve su tesisatı kurulumları gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Beyrut Belediyesi ve Sivil Toplum İşbirliği

Beyrut Belediyesi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da bu merkezin inşasında önemli bir rol oynuyor. Merkeze, özellikle İsrail saldırıları sırasında evlerini kaybeden veya evlerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin yerleştirilmesi planlanıyor.

Yerinden Edilenlerin Sayısı 1.2 Milyonu Geçti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla insan yerinden edildi. Bu da Lübnan nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Böylesine bir durumda, Beyrut'taki barınma merkezi, acil bir ihtiyaç haline geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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