Beyrut Uçuşları Ertelendi: MEA Açıklama Yaptı

MEA Uçuşlarını Erteledi

Lübnan'a ait Middle East Airlines (MEA) havayolları, Beyrut’a yapılacak bazı seferleri sabaha kadar ertelediğini duyurdu. Erteleme bilgisi, Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklama Detayları

MEA’ye ait yapılan açıklamada, Beyrut Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilecek seferlerin bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar askıya alındığı belirtildi. Ancak, erteleme gerekçesine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Uçuşların 29 Temmuz sabahından itibaren yeniden başlayacağı kaydedildi.

Artan Gerilim

Ertelemenin, İsrail’in işgali altındaki Mendel Şems kasabasına düzenlenen ölümcül bir saldırının ardından yükselen gerilimle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Hizbullah Hareketi, saldırıyla bağlantısının bulunmadığını ifade ederken, İsrail ordusu saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu iddia ederek oldukça sert bir karşılık vereceklerinin sinyalini vermişti.

Bu bağlamda, MEA’nin uluslararası seferlerinde yaşanan bu gecikme, bölgedeki siyasi ve askeri gerginliklerin etkilerini yansıtabileceği düşünülen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.