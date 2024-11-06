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Beyrut'un Barca Beldesine Düzenlenen Saldırıda Can Kaybı 20'ye Yükseldi

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Barca beldesinde düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 00:42
Beyrut'un Barca Beldesine Düzenlenen Saldırıda Can Kaybı 20'ye Yükseldi

Beyrut'un Güneyinde Yaşanan Saldırı

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Barca beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 20'ye yükseldi. Saldırı sonucunda bir bina tamamen çökerken, yetkililer kayıpların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma Yetkilisi Açıklama Yaptı

Cebel-i Lübnan vilayetinin Sivil Savunma Yetkilisi Hüsam Dahruc, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "17 kişinin cenazesini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. Ancak, 3 kişinin cenazesini almakta zorluk yaşıyoruz ve hâlâ ulaşamadığımız kişiler var" dedi.

Enkaz Altında Kalanlara Ulaşmak için Mücadele

Dahruc, enkaz altındaki kişileri canlı olarak çıkarmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını, fakat ekipman sıkıntısı yaşadıklarını ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarını el yordamıyla sürdürdüklerini belirtti.

Görgü Tanıkları Yaşadıklarını Anlattı

Vurulan binanın yanındaki binada yaşayan Ömer, saldırı anında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Saldırı gerçekleştiğinde ateş çıktığını gördük ve patlamanın etkisiyle yerimizden zıpladık, yere düştük. Vurulan binada çok sayıda kişi vardı ve enkaz altında kalanların oldukça fazla olduğunu düşündüğüm."

Ölü Sayısı Tahminleri Artıyor

Daha sonra saldırının yapıldığı bölgedeki bir başka tanık Ahmed Şabbo, binanın yakınında bulunduğu sırada çocuğunu bisiklete bindirmek için dışarı çıktığını ve o anı gördüğünü aktardı. Şabbo, binada barınan Lübnanlıların bazılarına henüz ulaşamadığını ve ölü sayısının 25'ten fazla olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ayrıca saldırıda hayatını kaybeden çocukların da bulunduğuna ve çok sayıda cesedin tanınmadığına dikkat çekti.

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