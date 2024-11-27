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Beyrut'un Dahiye Bölgesinde Ateşkes Coşkusu

Beyrut'un Dahiye bölgesinde, İsrail ile varılan ateşkes coşkuyla kutlandı. Sakinler, savaşın ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:34
Beyrut'un Dahiye Bölgesinde Ateşkes Coşkusu

Beyrut'un Dahiye Bölgesinde Ateşkes Coşkusu

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde coşkuyla kutlandı. Sukayne Nasreddin, evinin güvenliğini koruyan az sayıda insandan biri olarak, "60 günden uzun süren savaş boyunca evimizdeydik, korkmadık ve kaçmadık" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Dahiye sakinleri, İsrail saldırılarının tahrip ettiği evlerine dönmeye başladı. Bölge sokaklarında ve meydanlarında, Hizbullah sempatizanları ve geri dönen halk sloganlar atarak bu anı kutladılar.

Evlerin Geri Dönüşü

Ateşkesin sağlandığını duyan sakinler, yıkılmış binalara ve harabe halindeki sokaklara yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ali isimli genç, insanların sevindiğini ve mutlu olduğunu görmenin güzel bir manzara olduğunu belirtti.

Bölgedeki tahribatın büyüklüğüne rağmen, Dahiye halkı hala umut dolu. Ali, Lübnan'ın güneyinde yaklaşık bir yıldır yerinden edilmiş insanların ateşkesle evlerine dönmeye başladığını vurguladı. Ayrıca, yaşamını yitirenler için de rahmet diledi.

Gurur ve Üzüntü Bir Arada

Dahiye'nin Leyleki bölgesinde yaşayan Raşa, ateşkesin ilanıyla birlikte geri döndüğünü ve tüm olumlu duyguları hissettiklerini belirtti. Ancak, savaş döneminde kaybedilenler için de derin bir üzüntü taşıdıklarını ifade etti.

Beyrut'un Dahiye bölgesinde, bu eşsiz tarafta yaşanan zorluklara rağmen halk, yeni bir başlangıç umuduyla dolup taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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