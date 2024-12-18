Beyrut'un Dahiye Bölgesinde Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Yüzlerce Bina Harabe Halinde

Dahiye Bölgesindeki Büyük Yıkım

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik 2 ay süren hava saldırıları, geride yüzlerce yıkık bina bıraktı. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bu bölgede, İsrail dronlarının sürekli olarak bölge üzerinde uçması, dikkat çekiyor.

Durum Değerlendirme ve Yıkım Raporları

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, bu süre zarfında yüzlerce bina ve binlerce konut ya yıkıldı ya da ikamet edilemez hale geldi. Dahiye'de, 100'den fazla bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ateşkes Sonrası Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Eylül tarihinde başlayan saldırılara, 27 Kasımda varılan ateşkes anlaşmasına kadar devam etti. Bu süre zarfında Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi de hedef alındı; Eski Genel Sekreter Hasan Nasrallah, halef Haşim Safiyyuddin ve Rıdvan Gücü komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve Sonraki Adımlar

Beyrut'taki ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma uyarınca, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan güneyindeki işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana savaşın sonucunda en az 4 bin 61 kişi hayatını kaybetmiş olup, bunların arasında 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olarak rapor edilmiştir. Ayrıca, 16 bin 661 kişi yaralanmıştır.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 2 ay boyunca hedef aldığı Dahiye bölgesinde yüzlerce bina yerle bir oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 2 ay boyunca hedef aldığı Dahiye bölgesinde yüzlerce bina yerle bir oldu.