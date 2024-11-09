Beyrut'un El-Hamra Semtinde Büyük Yangın: Hasar Tespit Edildi

Beyrut'ta Yangın Panik Yarattı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bulunan El-Hamra semtinde meydana gelen büyük bir yangın, çevredeki birçok bina ve araçta ciddi hasara neden oldu.

Resmi ajans NNA'nın aktardığı bilgilere göre, bu sabah saatlerinde çıkan yangın, bir binanın tamamen yanmasına yol açarken, etrafındaki diğer yapıların da zarar görmesine sebep oldu.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor.

Olay Yerinde Görüntüler

İzleyici gözünden kaçmayan görüntülerde, LBCI Lebanon News televizyonunun X platformu'ndaki paylaşımlarında, El-Hamra'daki bir otoparkta park halindeki çoğu aracın alevlerle sarıldığı anlar kaydedildi. Yangının başlangıcının, otoparktaki bir jeneratörün yanmasından kaynaklandığı ve alevlerin çok kısa bir sürede çevredeki araçlara sıçradığı ifade edildi.