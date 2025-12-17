Beyşehir'de doğum günü yolunda kaza: 4 yaralı

Olay yeri: Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğum günü kutlaması için yola çıkanların içinde bulunduğu otomobil, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından kafe önünde park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada sürücünün Elif Ö. olduğu ve aracın plakasının 07 YPH 47 olduğu belirtildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı: Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tedavileri sonrası yaralılar, sağlık ekipleri tarafından alınarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dikkat çeken ayrıntı olarak, kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısının olduğu görüldü.

