Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Beyşehir'de Motosiklet Kazası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bir kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ciddi şekilde yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir-Antalya kara yolunun 31. kilometresinde gerçekleşen kazada, M.T. yönetimindeki 42 KF 213 plakalı kamyonet, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde bulunan 16 yaşındaki M.Ö.'nün kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü ve ağır yaralandı.

Yardım Ekipleri Olayda Bulundu

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.