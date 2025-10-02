Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:27
ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölünde kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tekne ve sallarla çıkılan Kıstıfan Adası karayla birleşti, gölde adacık sayısı da arttı.

Bölge genelinde etkili olan kuraklık ve su kullanımındaki artış nedeniyle Beyşehir Gölü'nde çekilme yaşanıyor. Son yıllarda yağışların büyük oranda azalması ve yer altı su kaynaklarının yoğun kullanılması, göldeki su seviyesinin düşmesine yol açtı.

Gölün 33 adasından biri olan, 608 bin metrekarelik, 85 futbol sahası (1 futbol sahası 7 bin 140 metrekare) büyüklüğe sahip, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısındaki Kıstıfan Adası de suların çekilmesiyle karayla bağlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle günden güne suları çekilen Beyşehir Gölü'nde istenmeyen manzaralar oluştuğunu söyledi. Büyükkafalı, gölün her geçen gün daraldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bir ilki gerçekleştirdik, Kıstıfan Adası'na kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildiğinden dolayı adaya araçla veya yürüyerek ulaşabiliyoruz. Küresel ısınma ve vahşi sulamadan dolayı Beyşehir Gölü can çekişiyor ama henüz ölmedi. Daha yapılacak şeyler var. Mutlaka yağışlar olacaktır ama bize düşen görevler var. Suyu israf ediyoruz, acımasızca kullanıyoruz. Öncelikle israfı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız. Beyşehir Gölü, çok kötü durumda."

Büyükkafalı, gölde suların çekilmesiyle ada sayısının değiştiğine dikkati çekerek, "Bir sürü adacık oluştu. Tahminen şu anda irili ufaklı ada sayısı 50'ye yaklaştı. Göl çekiliyor. Önlem almak zorundayız yoksa Beyşehir Gölü'nü kısa vadede kaybedebiliriz." dedi.

Kıstıfan Adası'nda tarım ve hayvancılık faaliyeti yapıldığını anlatan Büyükkafalı, "Bu adaya artık araçla da yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Bugün bunu canlı olarak gördük. Eğer su çekilirse ada sayısı daha artacaktır. Bu bölgede bazı adalar da karayla bütünleşecektir. Çiftlik, Çeçen ve Hacı Akif Adası da belki karayla birleşecek çünkü sular çok çekiliyor. İnşallah yağışlar iyi olur, suyu tasarruflu kullanırız ki gölü kurtarabilelim." ifadelerini kullandı.

Gölkaşı Mahallesi'nin muhtarı Ali Navruz da daha önce tekne ile gittikleri adaya artık kara yoluyla ulaştıklarını ifade ederek, "Teknelerle geçtiğimiz ada artık karaya bağlandı. İklim şartlarından dolayı su kaybı yaşanıyor. Karayla bağlandı. Önceden hayvanlarımızı adaya suda yüzen duba ve salla çıkarıyorduk. Şimdi araçlarımızla çıkabiliyoruz. Büyük bir adaydı." diye konuştu.

Yetkililer ve yöre halkı, yağış ve su tasarrufu çağrısında bulunuyor; aksi takdirde göldeki değişimin kalıcı hale gelebileceği uyarısı yapılıyor.

