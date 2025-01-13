Beyt Hanun'daki Çatışmada 5 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu: Gazze’nin Kuzeyinde 5 Askerin Ölümü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 5 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu çatışmalar, Nahal Tugayı'na mensup bir subayın da aralarında bulunduğu askerlerin kaybıyla sonuçlandı.

Çatışmanın Detayları

İsrail ordusunun resmi açıklamasına göre, Beyt Hanun'daki yaşanan çatışmalarda ayrıca 8 asker ağır yaralandı. İsrail Kanal 7 televizyonu, son bir hafta içinde Beyt Hanun'da toplamda 15 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.

Son Durum

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve devam eden çatışmalar sonucunda ölen İsrail askerlerinin sayısının 840'a ulaştığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki çatışmanın şiddetinin arttığını gösteriyor.