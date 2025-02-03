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Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar, İsrail'in saldırıları nedeniyle kentin harap olduğunu ve yeniden inşa için 2 yıla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:07
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar, İsrail'in son 15 aydır sürdürdüğü saldırıların kenti tam anlamıyla harabeye çevirdiğini ifade etti. Başkan Attar, kentteki yaşam koşullarını düzeltebilmek için ağır makinelerle yaklaşık 2 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Attar, yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'da İsrail'in saldırıları sonucu tahrip olan 5 mahallede yer alan su kuyularının yüzde 80'inin onarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. "Şu anda tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız. Ağır makineler sağlanması durumunda kenti yaşanılabilir hale getirebilmemiz için yaklaşık 2 yıla ihtiyacımız var," dedi.

19 Ocak'ta Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından, Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilen Filistinliler geri dönmeye başladı. Ancak, geri dönenler evlerinin enkazıyla karşılaşarak zor bir duruma düştü.

İsrail'in hava ve kara saldırlarının yanı sıra, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarda hastane, okul, sivil yerleşim yerleri ve yollar hedef alındı. Bu bombardımanlarda altyapının yüzde 88'i yok olurken, yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde neredeyse 2 milyon Filistinli göç etmek zorunda kaldı ve temel yaşam malzemelerinin bulunmadığı çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ek aşamasında 27 Ocak tarihinden itibaren Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise, İsrail ordusunun 8 ay süren işgali sonrası 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda 583 Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de iade edildi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük ilk aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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