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Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:36
Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya Kentine Yapılan Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan Beyt Lahiya kentine gerçekleştirdiği son topçu saldırısında, 10 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Saldırıda yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, birçok kişi de yaralandı.

Önceki Kayıplar

Bu saldırı öncesinde, daha önce düzenlenen bir başka saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Son gelişmelerle birlikte, bölgedeki kayıplar artmaya devam ediyor.

Saldırıların Büyüklüğü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, son veriler ışığında yaklaşık 43 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında, 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi haline gelirken, sivil altyapı ciddi zararlar görmeye devam ediyor. Enkaz altında hâlâ binlerce katledilmiş kişi olduğu iddia ediliyor.

Sonuç ve Etkileri

Bu olaylar, Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarını daha da derinleştiriyor ve uluslararası toplumda geniş bir endişe yaratıyor.

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