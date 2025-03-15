Beyt Lahiya'da Ramazan Dayanışması: Toplu İftar Etkinliği Düzenlendi

Gazze'de Yıkıntılar Arasında İftar

İsrail saldırılarının ardından evlerini kaybeden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin sakinleri, Ramazan ayı dolayısıyla dayanışmayı artırmak amacıyla yıkıntılar arasında toplu iftar düzenledi.

Beyt Lahiya Toplumu'ndan Anlamlı Etkinlik

Beyt Lahiya Toplumu adıyla organize edilen bu anlamlı etkinlikte, yüzlerce Filistinli bir araya geldi. Katılımcılar, yemeklerini kendileri getirerek, yemeği olmayanlara destek sağladı.

Yemeklerin sergilendiği beyaz örtü üzerine yazılan "Yıkılmış taşların bile bin şehirden daha değerlidir" ifadesi, Filistinlilerin zor koşullara rağmen topraklarını terk etmeyeceğine olan inançlarını simgeliyor.

İsrail Saldırılarındaki Kayıplar

Bugün, İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci olmak üzere toplamda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, yaklaşık 17,881'i çocuk, 12,316’sı kadın olmak üzere toplam 48,543 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 111,981 kişi yaralandı.

Hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları hedef alınarak tahrip edilen bölgelerde, halen enkaz altında binlerce ölünün bulunduğu bildirilmekte.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti sakinleri, Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla yıkıntılar arasında toplu iftar yaptı. "Beyt Lahiya Toplumu" adıyla düzenlenen iftar etkinliğinde yüzlerce Filistinli bir araya geldi.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti sakinleri, Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla yıkıntılar arasında toplu iftar yaptı. "Beyt Lahiya Toplumu" adıyla düzenlenen iftar etkinliğinde yüzlerce Filistinli bir araya geldi.