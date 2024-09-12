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Beyta'da Türk Aktivist İçin Taziye Evi Kuruldu

İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Beyta beldesinde taziye evi açıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:40
Beyta'da Türk Aktivist İçin Taziye Evi Kuruldu

Beyta'da Taziye Evi Kuruldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyta beldesinde, İsrail askerleri tarafından yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi anısına bir taziye evi açıldı. Taziye evi, bölgedeki yerel yönetim ve çeşitli kuruluşlar tarafından kuruldu.

Taziyelere Yoğun İlgi

Beyta Spor Kulübü'nde kurulan taziye evine, Nablus Valisi Gassan Daglas, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul gibi önemli isimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Katılımcılar, Eygi'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Filistin Davasına Destek

Beyta Belediye Meclisi üyesi Abdusselam Mualla, taziye evinin açılmasının sebebini şöyle açıkladı: "Bu taziye evi, Filistin davasıyla dayanışma ve İsrail'in uygulamalarını reddetmek amacıyla canını veren Türk aktivist Eygi'nin anısını yaşatmak için kuruldu."

Son Yıllarda Yaşanan İhlaller

Mualla, son üç yılda Beyta beldesinde 19 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Eygi'nin kanı, Beyta topraklarına damlayarak diğer şehitlerin kanına karıştı" dedi.

Genç Aktivistin Ölümü

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir işgal karşıtı gösteride, bir İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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